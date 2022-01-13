Алиев и Зеленский проведут переговоры в Киеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с рабочим визитом Украину, проведет 14 января в Киеве переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу президента Украины, по завершению переговоров Алиев и Зеленский выступят с заявлением для прессы.
Р.Ахмедов
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