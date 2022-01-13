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СНГ 13.01.2022 15:59

Москва не поддастся на давление Вашингтона - Рябков

Россия найдет альтернативы и не прогнется под давлением в случае введения новых санкций со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы найдем альтернативы, что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж ", - сказал он в интервью RTVI.

По словам замминистра, "поражаюсь тому, почему серьезнейшие люди, которые сами не понаслышке знают, что такое Россия, какой настрой здесь у нас, что в обществе думают по поводу этого всего, - почему вдруг они приходят к выводу, что вот если еще чуть-чуть нажать, то тогда все и случится?".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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