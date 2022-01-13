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Дальнее зарубежье 13.01.2022 16:17

В центре афганской провинции Фарьяб начались протесты против действий талибов

В город Маймана, центре провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана сотни человек вышли на митинг в знак протеста в связи с арестом движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) одного из самых влиятельных местных командиров, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Волнения в Маймане начались после того, как командир узбекских отрядов талибов Махдум Алам был арестован вчера вечером в Мазари-Шарифе по приказу заместителя министра обороны талибов муллы Фазеля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в четверг в Маймане закрыты магазины и введено военное положение

Раннее бывший губернатор провинции Фарьяб Накибаулла Файек сообщил в фейсбуке, что Алам - самый высокопоставленный арестованный командир талибов.

"За 8 лет, что я работал в Фарьябе, Махдум Алам был главой военной комиссии талибов, значит, он был главным военным талибов в Фарьябе", - написал Файек.

По его словам, Алам является "опытным и бесстрашным бойцом", который руководил большинством сражений талибов и что победы в Фарьябе, Сари-Пуле и Джаузджане были связаны с ним.

Талибы пока не комментировали происходящее.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРОТЕСТЫ


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