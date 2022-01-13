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ТЭК 13.01.2022 16:21

ACWA Power планирует строительство крупной морской ветряной электростанции в Азербайджане

Компания ACWA Power планирует строительство морской ветряной электростанции в Азербайджане, мощность станции составит 500 МВт, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Салман Аль-Сауд.

«Меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном предусматривает строительство в стране компанией ACWA Power морской ветряной электростанции мощностью 500 МВт. На начальном этапе компанией будет изучен потенциал применения энергии ветра и возможное ее применение в производстве зеленых углеводородов», - заявил министр в четверг в Баку на церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт (ACWA Power вложит $300 млн в строительство этой станции).

Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана и компания ACWA Power в четверг в Баку подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики.

В рамках документа стороны договорились совместно определить основные принципы сотрудничества в сфере морской ветроэнергетики, провести оценку потенциала и создать условия для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане.

Для руководства и контроля над деятельностью, осуществляемой в рамках меморандума, будут созданы Руководящий комитет и рабочая группа.

Суммарная установленная мощность производственного портфеля компании ACWA Power в мировой энергетике составляет 42,8 тыс. МВт (из них 14900 МВт - в сфере возобновляемых источников энергии), размер инвестиционного портфеля - $67,2 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СТАНЦИЯ, ПЛАНЫ

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