ACWA Power планирует строительство крупной морской ветряной электростанции в Азербайджане

Компания ACWA Power планирует строительство морской ветряной электростанции в Азербайджане, мощность станции составит 500 МВт, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Салман Аль-Сауд.
«Меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном предусматривает строительство в стране компанией ACWA Power морской ветряной электростанции мощностью 500 МВт. На начальном этапе компанией будет изучен потенциал применения энергии ветра и возможное ее применение в производстве зеленых углеводородов», - заявил министр в четверг в Баку на церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт (ACWA Power вложит $300 млн в строительство этой станции).
Как сообщалось, Минэнерго Азербайджана и компания ACWA Power в четверг в Баку подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики.
В рамках документа стороны договорились совместно определить основные принципы сотрудничества в сфере морской ветроэнергетики, провести оценку потенциала и создать условия для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане.
Для руководства и контроля над деятельностью, осуществляемой в рамках меморандума, будут созданы Руководящий комитет и рабочая группа.
Суммарная установленная мощность производственного портфеля компании ACWA Power в мировой энергетике составляет 42,8 тыс. МВт (из них 14900 МВт - в сфере возобновляемых источников энергии), размер инвестиционного портфеля - $67,2 млрд.
Н.Аббасова
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