Москва на следующей неделе ожидает встречных предложений Запада в сфере безопасности - Лавров

В Москве рассчитывают, что США и НАТО сдержат обещания представить письменную реакцию на предложения России в сфере безопасности, встречные предложения США и НАТО ожидаются через неделю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы нам обещали постараться - но мы им сказали, что стараться надо очень сильно: сделать свои встречные предложения на следующей неделе", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом.
По словам министра, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. "Думаю, что она поступит где-то примерно в течение недели тоже", - сказал глава МИД РФ.
"После чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту РФ, поскольку мы действуем по его прямому поручению, это его инициатива", - сказал Лавров.
Как он подчеркнул, "мы все-таки надеемся на то, что обещания, которые были сделаны сейчас в Женеве и Брюсселе, будут выполнены, обещания касались того, что и США, и НАТО положат на бумагу свои предложения".
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