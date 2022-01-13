Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0228 GBR   2.3315 TRY   0.1273

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 82.64 +1.42 Brent 84.67 +0.95

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.01.2022 17:04

Москва на следующей неделе ожидает встречных предложений Запада в сфере безопасности - Лавров

В Москве рассчитывают, что США и НАТО сдержат обещания представить письменную реакцию на предложения России в сфере безопасности, встречные предложения США и НАТО ожидаются через неделю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы нам обещали постараться - но мы им сказали, что стараться надо очень сильно: сделать свои встречные предложения на следующей неделе", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом.

По словам министра, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. "Думаю, что она поступит где-то примерно в течение недели тоже", - сказал глава МИД РФ.

"После чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту РФ, поскольку мы действуем по его прямому поручению, это его инициатива", - сказал Лавров.

Как он подчеркнул, "мы все-таки надеемся на то, что обещания, которые были сделаны сейчас в Женеве и Брюсселе, будут выполнены, обещания касались того, что и США, и НАТО положат на бумагу свои предложения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]