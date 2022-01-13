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Дальнее зарубежье 13.01.2022 18:03

Без ЕС вопросы евробезопасности решаться не будут - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что США и НАТО находятся в контакте с Евросоюзом в том, что касается переговоров с Россией по Украине и европейской безопасности.

"Мы имеем постоянную и непрерывную связь с американцами (...), мы продолжаем участвовать (в процессе) в контексте наших отношений с Соединенными Штатами. И эта тенденция будет сохранена, потому что мы имеем заверения, что ничего не будет решаться относительно европейской безопасности без подключения или участия европейцев", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции во французском Бресте после совещания в четверг неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.

Боррель сообщил, что накануне первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман проинформировала сторону ЕС о переговорах РФ и США 10 января в Женеве.

"Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также проинформировал нас (о заседании Совета Россия-НАТО 12 января)", - добавил высокий представитель ЕС.

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