Саудовская Аравия надеется в I кв. 2022г завершить подготовку экономического меморандума между Баку и Эр-Риядом

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд выразил надежду на подготовку до конца I-го квартала 2022 года проекта экономического меморандума между Эр-Риядом и Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, разработку данного документа ведут министерства энергетики Азербайджана и Саудовской Аравии.

Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд в четверг в Баку заявил, что данный документ будет предусматривать сотрудничество между сторонами в нефтегазовой сфере, нефтехимии, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, снижения парниковых выбросов в атмосферу.

Х.Насирзаде