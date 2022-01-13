Саудовская Аравия надеется в I кв. 2022г завершить подготовку экономического меморандума между Баку и Эр-Риядом

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд выразил надежду на подготовку до конца I-го квартала 2022 года проекта экономического меморандума между Эр-Риядом и Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, разработку данного документа ведут министерства энергетики Азербайджана и Саудовской Аравии.
Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд в четверг в Баку заявил, что данный документ будет предусматривать сотрудничество между сторонами в нефтегазовой сфере, нефтехимии, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, снижения парниковых выбросов в атмосферу.
Х.Насирзаде
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