Доходы госбюджета Азербайджана в 2021г от приватизации выросли на 83%

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации составили 112,7 млн манатов, что на 83,2% больше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Годовой прогноз по доходам выполнен на 101,6%.

По данным ведомства, в 2021 году посредством инвестиционных конкурсов были приватизированы 4 предприятия, поступления в госбюджет от их продажи превысили 10 млн манатов. «Новые владельцы обязались вложить в эти предприятия около 18 млн манатов, а также погасить задолженности перед госбюджетом по налогам и социальным платежам», - отмечает Минэкономики.

В 2021 году, в целом, суммарные инвестиции в предприятия, приватизированные до сих пор посредством инвестиционных конкурсов, составили около 21,3 млн манатов.

Х.Насирзаде