Начавшийся вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января

Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана завершится 19 января, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану. Начинаем вывод сегодня. (...) Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил Шойгу.
"Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег - Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят - с учетом того, что они рядом, - своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил", - сказал министр обороны РФ.
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