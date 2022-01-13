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СНГ 13.01.2022 17:10

Путин: российским миротворцам пора возвращаться из Казахстана после выполнения своей задачи

Контингент ОДКБ выполнил свою задачу в Казахстане, российским миротворцам пора возвращаться домой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом надо возвращаться домой - мы свою задачу выполнили", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент поблагодарил его за работу, а также Генштаб и всех, кто руководил операцией.

"Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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