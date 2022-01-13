Путин: российским миротворцам пора возвращаться из Казахстана после выполнения своей задачи

Контингент ОДКБ выполнил свою задачу в Казахстане, российским миротворцам пора возвращаться домой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом надо возвращаться домой - мы свою задачу выполнили", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Президент поблагодарил его за работу, а также Генштаб и всех, кто руководил операцией.
"Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу", - сказал Путин.
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