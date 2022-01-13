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Регион 13.01.2022 17:15

Ереван рассчитывает, что Турция не будет выдвигать предварительных условий для установления дипотношений с Арменией

Армения рассчитывает на установление дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий со стороны Анкары, заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

"Ожидания Армении от диалога, по сути, такие же, как и в начале 1990-х годов. Рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, и будет открыта граница между двумя странами, которая в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов", - сказал Унанян государственному информагентству "Арменпресс".

"В связи с этим должен констатировать, что подход Армении не изменился, такая же позиция отражена в программе правительства Армении на 2021-2026 годы. Как мы уже отмечали, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа "без предварительных условий". На наш взгляд, турецкое правительство разделяет подход к началу диалога без предварительных условий", - отметил Унанян.

Он заявил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции в Москве 14 января пройдет с российской стороной. "По сути, эта первая встреча будет носить познавательный характер. Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно будет добиться ощутимых результатов, но она запустит процесс", - сказал Унанян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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