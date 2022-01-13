Азербайджан за год экспортировал в Европу по TAP свыше 8 млрд кубометров газа

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года составил 8,1 млрд кубометров, говорится в сообщении трубопроводной компании TAP AG.

«С конца декабря 2020 года и по 31 декабря 2021 года по TAP из Азербайджана в Европу транспортировано 8,1 млрд кубометров газа. Из указанного объема свыше 6,8 млрд кубометров поставлено в Италию, около 1,2 млрд кубометров – в Грецию и Болгарию», - говорится в сообщении компании, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ заявил, что в 2022 году экспорт азербайджанского газа планируется в объеме 19 млрд кубометров, из которых свыше 8 млрд кубометров будет направлено в Турцию, свыше 7 млрд – в Италию, а остальной объем – в Грузию, Грецию и Болгарию.

В целом, в Европу Азербайджан в 2022 году планирует экспорт 9 млрд кубометров газа, в 2023 году – 11 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК – инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова