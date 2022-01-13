Цена электроэнергии в странах Балтии в декабре достигла рекорда из-за морозов

Цены на электроэнергию в странах Балтии в декабре 2021 года продолжали расти и достигли самого высокого уровня с момента присоединения стран к торгам на энергобирже Nord Pool около 10 лет назад.

Самая высокая цена на электроэнергию зафиксирована в Литве - 212,2 евро за МВт.ч (на 66% выше ноябрьской), в Латвии цена повысилась на 65% - до 207,4 евро за МВт.ч, в Эстонии - на 74%, до 202,65 евро за МВт.ч. Часовые расценки в странах Балтии колебались от 15,64 до 1000,07 евро за МВт.ч, сообщил поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

"Резкий рост цен на электроэнергию в регионе Nord Pool вызвали несколько факторов. Один из важнейших - погодные условия. В связи с сильным снижением температуры потребность в электроэнергии во всем регионе выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - цитируется в сообщении директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В декабре средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи Nord Pool составила максимальные с 1996 года 147,18 евро за МВт.ч - на 75% выше, чем в ноябре.