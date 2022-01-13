В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 674 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 623,555 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 645 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 10 человек (накануне - 9). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 490 человек.
От COVID-19 вылечились 607,397 тыс. (+509 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 668 человек.
За сутки медики провели 10 386 тестов на коронавирус против 10 746 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 978,375 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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