В Польше ученые нашли ген, удваивающий риск тяжелого течения COVID-19

Польские ученые обнаружили ген, который, по их словам, может удвоить риск тяжелого течения коронавируса COVID-19 у человека, и рассчитывают, что это открытие поможет медикам идентифицировать наиболее уязвимых к вирусу пациентов, сообщают в четверг европейские СМИ.
"После более чем полутора лет работы удалось идентифицировать ген, ответственный за предрасположенность к серьезному течению заболевания (коронавирусом)", - заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
"Это означает, что в будущем мы сможем выявлять людей, предрасположенных к тяжелому течению COVID-19", - добавил он.
Работу вели ученые из медицинского университета в Белостоке, они пришли к выводам, что обнаруженный ген является четвертым по важности фактором, определяющим тяжесть течения заболевания, после возраста человека, веса и пола. По словам руководителя проекта Марцина Монюшко, этот ген присутствует у 14% населения Польши, а в целом по Европе - у 8-9%, в то время как в Индии - у 27%.
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