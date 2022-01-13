Нефть умеренно дешевеет, Brent - $84,62 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в четверг под давлением данных о недельной динамике запасов в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 в четверг составляет $84,62 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,45 за баррель, что на $0,19 (0,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов бензина в стране на 7,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 января. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится более скромными темпами - на 2,75 млн баррелей нефти.
Аналитик OANDA Эдвард Мойя отметил, что увеличение запасов, превысившее ожидания аналитиков, означает, что спрос находится под ударом распространения штамма коронавируса "омикрон".
"Спрос на бензин оказался слабее ожидаемого и находится все еще на допандемийном уровне. Если это станет трендом, то нефть едва ли сможет продолжить расти", - написал Мойя. Тем не менее, он также добавил, что влияние "омикрона" на рынок, как ожидается, не будет долгим.
Между тем данные также показали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, минимального уровня с 2018 года. Эксперты в среднем ожидали уменьшения резервов на 1,85 млн баррелей.
"Данные о запасах энергоносителей будут ключевыми в первые недели 2022 года, поскольку рынок ищет сигналы о том, что баланс спроса и предложения улучшается", - сказал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.
В свою очередь, старший аналитик нефтяных рынков Rystad Луис Диксон отмечает, что, несмотря на сохранение неопределенности, опасения по поводу "омикрона" продолжают ослабевать, и многие рыночные аналитики делают ставку на то, что окончание пандемии становится ближе.
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