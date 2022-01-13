Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0228 GBR   2.3315 TRY   0.1273

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 82.64 +1.42 Brent 84.67 +0.95

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.01.2022 19:36

Нефть умеренно дешевеет, Brent - $84,62 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в четверг под давлением данных о недельной динамике запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 в четверг составляет $84,62 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,45 за баррель, что на $0,19 (0,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов бензина в стране на 7,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 января. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится более скромными темпами - на 2,75 млн баррелей нефти.

Аналитик OANDA Эдвард Мойя отметил, что увеличение запасов, превысившее ожидания аналитиков, означает, что спрос находится под ударом распространения штамма коронавируса "омикрон".

"Спрос на бензин оказался слабее ожидаемого и находится все еще на допандемийном уровне. Если это станет трендом, то нефть едва ли сможет продолжить расти", - написал Мойя. Тем не менее, он также добавил, что влияние "омикрона" на рынок, как ожидается, не будет долгим.

Между тем данные также показали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, минимального уровня с 2018 года. Эксперты в среднем ожидали уменьшения резервов на 1,85 млн баррелей.

"Данные о запасах энергоносителей будут ключевыми в первые недели 2022 года, поскольку рынок ищет сигналы о том, что баланс спроса и предложения улучшается", - сказал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

В свою очередь, старший аналитик нефтяных рынков Rystad Луис Диксон отмечает, что, несмотря на сохранение неопределенности, опасения по поводу "омикрона" продолжают ослабевать, и многие рыночные аналитики делают ставку на то, что окончание пандемии становится ближе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть стабилизировались Цены на нефть опускаются после подъема накануне до максимумов за 2 месяца Нефть ускорила подъем после данных о запасах в США, Brent остается выше $84 за баррель Brent поднялась выше $84 за баррель впервые за два месяца Цены на нефть стабилизировались в среду Цены на нефть продолжают расти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]