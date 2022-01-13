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Бизнес и законодательство 13.01.2022 20:26

ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Совет ЕС в четверг сообщил о продлении еще на полгода экономических санкций против РФ.

"Совет ЕС сегодня решить продлить на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года - срок действия ограничительных мер, нацеленных на ряд секторов российской экономики", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

В нем указывается, что решение принято "после недавней оценки ситуации с имплементацией минских договорённостей".

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после публикации законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, что, как было предусмотрено в то время, должно было осуществиться до 31 декабря 2015 года.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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