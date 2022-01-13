Баку вернул Еревану армянина, случайно перешедшего границу Азербайджана - Минобороны

Азербайджан в четверг передал армянской стороне армянина, заблудившегося на государственной границе, сообщает Минобороны страны.
“13 января около 16:00 Сурик Матевосян заблудился в Лачинском районе азербайджано-армянской государственной границы и пересек границу Азербайджана”, - отмечается в информации.
Как сообщили в министерстве, передача была осуществлена при посредничестве российских миротворцев.
Х.Насирзаде
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