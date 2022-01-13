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Внешняя политика 13.01.2022 20:35

Баку вернул Еревану армянина, случайно перешедшего границу Азербайджана - Минобороны

Азербайджан в четверг передал армянской стороне армянина, заблудившегося на государственной границе, сообщает Минобороны страны.

“13 января около 16:00 Сурик Матевосян заблудился в Лачинском районе азербайджано-армянской государственной границы и пересек границу Азербайджана”, - отмечается в информации.

Как сообщили в министерстве, передача была осуществлена при посредничестве российских миротворцев.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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