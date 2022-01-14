Некоторые российские спикеры внушили надежду, некоторые - пессимизм - Салливан

На протяжении этой недели слова российских участников переговоров по безопасности иногда противоречили друг другу, некоторые высказывания внушили надежду, другие - пессимизм, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в четверг.
"Они говорили много разных вещей, некоторые из них противоречили друг другу. Разные российские спикеры на протяжении этой недели давали и знаки, вызывающие надежду, и знаки, вызывающие пессимизм", - заявил Салливан на пресс-конференции в Белом доме.
Премьер Азербайджана отмечает высочайший уровень стратегического партнерства между Баку и Анкарой
Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд для украинцев – глава МИД Украины
AzerGold отбирает компанию для проведения ряда исследований
Бизнес-миссия предпринимателей Дагестана в конце февраля посетит Азербайджан
Госагентство ОМС направит около 8 млн манатов на закупку 65 карет скорой помощи
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 320 млн
В Британии выявили свыше 109 тыс. заражений COVID-19 за сутки, динамика заражений идет на спад
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров