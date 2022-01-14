Некоторые российские спикеры внушили надежду, некоторые - пессимизм - Салливан

На протяжении этой недели слова российских участников переговоров по безопасности иногда противоречили друг другу, некоторые высказывания внушили надежду, другие - пессимизм, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в четверг.

"Они говорили много разных вещей, некоторые из них противоречили друг другу. Разные российские спикеры на протяжении этой недели давали и знаки, вызывающие надежду, и знаки, вызывающие пессимизм", - заявил Салливан на пресс-конференции в Белом доме.