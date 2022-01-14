Советник Байдена согласен, что санкции против других стран - это не панацея

Санкции США против других стран не всегда позволяются добиться всех поставленных задач, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не буду утверждать, что санкции - это панацея", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая журналисту, который привёл серию примеров того, как санкции США оказывались бесполезными.

Салливан напомнил об Иране, который в своё время, оказавшись под санкционным давлением, согласился заключить договорённости по своей атомной программе. "Были и случаи, как при демократах, так и при республиканцах, когда санкции не позволяли достигать всех поставленных целей", - добавил он.

Говоря о действиях США в случае российского вторжения на Украину, Салливан подчеркнул, что помимо санкций Вашингтон будет располагать и "другими инструментами" для давления на Москву.