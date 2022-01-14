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Дальнее зарубежье 14.01.2022 11:49

США в обозримом будущем поймут, можно ли пойти с РФ по пути дипломатии - советник Байдена

США в обозримом будущем определят, по какому пути будут развиваться отношения с Россией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы как к дипломатии, так и к другому пути (к ограничительным мерам в случае вторжения РФ на Украину - ИФ). Лично я считаю, что вопрос о том, какой это будет путь, решится не через год, не через пять лет, а в обозримом будущем", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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