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Дальнее зарубежье 14.01.2022 11:36

Верховный суд США заблокировал требование об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников крупных компаний

Верховный суд в США в четверг заблокировал требование президента Джо Байдена об обязательной вакцинации и тестировании, сотрудников крупных предприятий, но разрешил вакцинацию для определенных работников сферы здравоохранения, сообщают американские СМИ.

Верховный суд заблокировал требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Судьи утверждают, что Управление по охране труда (OSHA) не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.

"Хотя Конгресс, бесспорно, предоставил OSHA полномочия регулировать риски, связанные с работой, он не предоставил этому агентству полномочий регулировать общественное здравоохранение в более широком смысле. Требование вакцинации 84 млн американцев, отобранных просто потому, что они работают в компаниях с более чем 100 сотрудниками, безусловно, относится к последней категории", - говорится в опубликованном Верховным судом решении.

Верховный суд также в четверг поддержал мандат на вакцинацию для медицинских работников в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением суда об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний.

"Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе", - цитируют заявление Байдена СМИ.

"Этот чрезвычайный стандарт позволял работодателям требовать вакцинации или разрешать работникам отказываться от вакцинации при условии, что они проходили тестирование раз в неделю и носили маску на работе", - подчеркнул Байден.

Президент пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.

"Я призываю лидеров бизнеса немедленно присоединиться к тем, кто уже сделал шаг вперед, включая треть компаний из списка Fortune 100, и ввести требования к вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ", - добавил Байден.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг назвала решение об обязательной вакцинации медицинских работников "хорошими новостями".

"Требования к медицинским работникам, подлежащим вакцинации, спасут жизни пациентов, а также жизни врачей, медсестер и других лиц, работающих в медицинских учреждениях", - сказала она в ходе брифинга.

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Тэги: США, СУД, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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