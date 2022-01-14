США и союзники готовы к решению проблем в отношениях с Россией только на условиях взаимности - Блинкен

На состоявшихся на этой неделе серии переговоров США и их европейских союзников с Россией стороны только изложили друг другу взаимные озабоченности, положительные результаты могут быть достигнуты только на основе взаимности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сказали, что ничего не произойдет, если это не будет сделано на основе взаимности, под чем я подразумеваю то, что если мы собираемся сделать что-либо для решения любых законных проблем России, они должны сделать то же самое в отношении наших проблем", - сказал он в интервью радиостанции NPR.

При этом дипломат добавил, что реальный прогресс "не будет достигнут в условиях эскалации с пистолетом у виска Украины", добавив, что "если и будут результаты, то только в контексте деэскалации".

"Мы все это время были предельно откровенны с Россией. Есть два пути, и они могут решить, по какому пути идти. Существует путь дипломатии и диалога, и мы привержены этому, мы считаем, что это лучший путь вперед, самый ответственный путь для решения разногласий, а также и ситуации на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому", - заявил американский госсекретарь.

Он сказал, что президент РФ Владимир Путин "очень хорош в том, что может держать все возможности открытыми", и он "еще не до конца решил, что будет делать". Задача состоит в том, чтобы "четко разъяснить, какими(...) будут последствия вариантов, которые он мог бы выбрать".

Блинкен отметил, что в качестве возможных решений некоторых взаимных проблем остаются сегодня "дополнительные меры по контролю над вооружениями".

Госсекретарь добавил: "Но это сложные вещи. Вы не можете сделать это за час, день, неделю, и русские это знают". Отказ России от дальнейших дискуссий будет означать, что "она, вероятно, никогда серьезно не относилась к диалогу или дипломатии".

"В некоторых случаях они выдвигают максималистские и нестандартные требования. Однако есть и другие вопросы, которые они выносят на обсуждение и которые могли бы стать основой для содержательного разговора и дипломатии", - подчеркнул он.

Блинкен сказал, в результате встреч в Женеве и Брюсселе на этой неделе "мы дали друг другу достаточно поводов для размышлений".

"Сейчас наш план состоит в том, чтобы вернуться и очень тесно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами. Я подозреваю, что они (Россия - ИФ) будут делать то же самое в Москве".