Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд для украинцев – глава МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд для украинцев.

«Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма», - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

Решением Кабинета министров Азербайджана от 13 января Украина добавлена в список стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.

Путешественникам, вакцинированным против COVID-19, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс (две дозы любой вакцины против COVID-19, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса).

Э.Шафиев