Доходы ГФСЗ в 2021г выросли на 9%

Доходы Государственного фонда соцзащиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана в 2021 году выросли на 9% - до 5 млрд 178 млн манатов, сообщает пресс-служба Минтруда.
Согласно данным ведомства, в структуре доходов Фонда поступления по обязательному государственному соцстрахованию составили 3 млрд 843,4 млн манатов (рост на 8%).
Годовой прогноз по доходам по соцстрахованию выполнен на 104% по бюджетным организациям и на 113% по внебюджетному сектору.
Расходы ГФСЗ в 2021 году составили 4 млрд 843 млн манатов, что на 3% больше, чем годом ранее.
Х.Насирзаде
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