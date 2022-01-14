Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9506 RUR   0.0223 GBR   2.3337 TRY   0.1252

Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 82.12 -0.52 Brent 84.47 -0.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.01.2022 15:16

Баку и Ереван обсуждают условия создания комиссии по делимитации и демаркации госграницы - Лавров

Москва выступает за скорейший запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Это не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования, это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации и предлагая себя как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза, изменения в нем различных границ и границ между союзными республиками», - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что накануне обсуждал данный вопрос с главой МИД Армении. «Вчера я общался с армянским коллегой, у которых новые предложения появились, передаем их в Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия -ИФ) заработала как можно раньше. Там расхождения о том, что нужно сделать для того, чтобы она начала работать. Это будет сложно», - добавил он.

Лавров отметил, что в то время как Баку и Ереван не могут договориться по условиям создания комиссии, Москва выступает за ее создание с обсуждением уже в рамках этой комиссии несогласованных вопросов.

«Мы убедились за то время, что эта тема обсуждается, что, наверное, оптимально создать эту комиссию, включив в ее повестку дня вопросы, которые нужно решать в первую очередь», - пояснил Лавров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении возможна при согласии всех сторон – Лавров РФ поддерживает бизнес, готовый работать в Карабахе, участвовать в восстановительных работах - Лавров Лавров прибыл в Баку Азербайджан полностью привержен соблюдению перемирия в Карабахе - Лавров Лавров в разговоре с Байрамовым заявил о необходимости скорейшего расследования инцидента со сбитым российским вертолетом Лавров высказался за интенсификацию переговоров между Азербайджаном и Арменией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]