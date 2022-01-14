Баку и Ереван обсуждают условия создания комиссии по делимитации и демаркации госграницы - Лавров

Москва выступает за скорейший запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Это не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования, это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации и предлагая себя как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза, изменения в нем различных границ и границ между союзными республиками», - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что накануне обсуждал данный вопрос с главой МИД Армении. «Вчера я общался с армянским коллегой, у которых новые предложения появились, передаем их в Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия -ИФ) заработала как можно раньше. Там расхождения о том, что нужно сделать для того, чтобы она начала работать. Это будет сложно», - добавил он.

Лавров отметил, что в то время как Баку и Ереван не могут договориться по условиям создания комиссии, Москва выступает за ее создание с обсуждением уже в рамках этой комиссии несогласованных вопросов.

«Мы убедились за то время, что эта тема обсуждается, что, наверное, оптимально создать эту комиссию, включив в ее повестку дня вопросы, которые нужно решать в первую очередь», - пояснил Лавров.

Н.Аббасова