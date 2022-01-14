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Внешняя политика 14.01.2022 15:58

Баку и Киев подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Украины

Азербайджан и Украина подписали пакет межправительственных документов.

Данные документы подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в пятницу в Киеве.

Главы государств подписали совместную декларацию.

Кроме этого, Баку и Киев подписали соглашение «О сотрудничестве в вопросах продовольственной безопасности», Меморандум намерений между министерствами экономики Азербайджана и Украины «о сотрудничестве в вопросах взаимной торговли»,

Меморандум намерений «О сотрудничестве в аграрной сфере», Меморандум намерений между SOCAR и компанией Нафтогаз о сотрудничестве в сфере энергетики, Меморандум намерений о сотрудничестве по земельным вопросам и земельного кадастра.

Р.Ахмедов

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Тэги: УКРАИНА, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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