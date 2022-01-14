Баку и Киев подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Украины

Азербайджан и Украина подписали пакет межправительственных документов.
Данные документы подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в пятницу в Киеве.
Главы государств подписали совместную декларацию.
Кроме этого, Баку и Киев подписали соглашение «О сотрудничестве в вопросах продовольственной безопасности», Меморандум намерений между министерствами экономики Азербайджана и Украины «о сотрудничестве в вопросах взаимной торговли»,
Меморандум намерений «О сотрудничестве в аграрной сфере», Меморандум намерений между SOCAR и компанией Нафтогаз о сотрудничестве в сфере энергетики, Меморандум намерений о сотрудничестве по земельным вопросам и земельного кадастра.
Р.Ахмедов
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