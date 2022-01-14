Встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений длилась 1,5 часа

Встреча между спецпредставителями Армении и Турции по нормализации отношений, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась, она длилась 1,5 часа, сообщает турецкая газета «Huriyyet».

«Встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном посла Сердара Кылыджа и Рубена Рубиняна, состоявшаяся после 13-летнего перерыва, завершена. Переговоры длились 1,5 часа», - отмечает издание, ссылаясь на дипломатические источники.

Н.Аббасова