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Регион 14.01.2022 16:34

В Анкаре оценили первую встречу спецпредставителей Турции и Армении позитивно

Спецпредставители от Анкары и Еревана в пятницу провели в Москве первую встречу в рамках усилий по нормализации отношений между двумя странами, она прошла в позитивном ключе и в конструктивной атмосфере, сообщает МИД Турции.

"В ходе первой встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, спецпредставители обменялись предварительными точками зрения в отношении процесса по нормализации отношений между Турцией и Арменией", - говорится в пресс-релизе турецкого внешнеполитического ведомства.

Спецпредставителем от Анкары выступил бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч, а от Армении - заместитель председателя Национального собрания (парламента) Рубен Рубинян.

Как отмечается в документе, стороны договорились продолжить переговоры "без предварительных условий, нацеленные на полноценную нормализацию".

В МИД Турции заявили, что дату следующей встречи определят в надлежащее время по дипломатическим каналам.

Анкара и Ереван в конце прошлого года назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами.

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