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Это интересно 14.01.2022 16:37

Google купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд

Компания Google, принадлежащая американской Alphabet Inc., купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд.

Как отмечается в пресс-релизе компании, Google продолжает верить в то, что работа из офиса жизненно важна для технологического гиганта.

"Совершаемая покупка символизирует нашу уверенность в офисе как в месте для межличностного сотрудничества", - заявил вице-президент компании в Великобритании и Ирландии Ронан Харрис.

Покупаемое здание, которое носит название Central Saint Giles, расположено в центре города, вблизи Британского музея.

Google планирует провести реновацию здания, построенного в 2010 году, а также организовать рабочее пространство на свежем воздухе.

Кроме того, компания сообщила о строительстве нового офиса в столице Великобритании, неподалеку от железнодорожного вокзала Кингс-Кросс.

В прошлом году глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что Google адаптирует гибридный режим работы, при котором сотрудники будут находиться в офисе 3 дня в неделю.

В британском подразделении Google работает более 6,4 тыс. сотрудников. Совокупная вместимость новых офисных комплексов компании в Лондоне будет составлять 10 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, GOOGLE, ОФИС, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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