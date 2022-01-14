Google купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд

Компания Google, принадлежащая американской Alphabet Inc., купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд.
Как отмечается в пресс-релизе компании, Google продолжает верить в то, что работа из офиса жизненно важна для технологического гиганта.
"Совершаемая покупка символизирует нашу уверенность в офисе как в месте для межличностного сотрудничества", - заявил вице-президент компании в Великобритании и Ирландии Ронан Харрис.
Покупаемое здание, которое носит название Central Saint Giles, расположено в центре города, вблизи Британского музея.
Google планирует провести реновацию здания, построенного в 2010 году, а также организовать рабочее пространство на свежем воздухе.
Кроме того, компания сообщила о строительстве нового офиса в столице Великобритании, неподалеку от железнодорожного вокзала Кингс-Кросс.
В прошлом году глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что Google адаптирует гибридный режим работы, при котором сотрудники будут находиться в офисе 3 дня в неделю.
В британском подразделении Google работает более 6,4 тыс. сотрудников. Совокупная вместимость новых офисных комплексов компании в Лондоне будет составлять 10 тыс. человек.
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