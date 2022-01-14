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ТЭК 14.01.2022 16:39

Азербайджан и Украина планируют расширить сотрудничество в сфере энергетики - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку и Киева имеются планы по расширению сотрудничества в сфере энергетики и выразил уверенность в том, что они будут воплощены.

«Традиционная сфера нашего сотрудничества - это сфера энергетики. У нас есть планы относительно этой сферы, и я уверен, что они будут воплощены. SOCAR, государственная компания Азербайджана, серьезно настроена на это сотрудничество и имеет сейчас масштабную сеть заправочных станций по всей Украине», - сказал Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу.

Он добавил, что сотрудничество Азербайджана и Украины касается также сферы нефтепереработки.

«Это та сфера, где мы можем развертывать более активное сотрудничество», - считает Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, что касается сотрудничества в других сферах, у Азербайджана и Украины нет расхождения в позициях.

Алиев обратил внимание на то, что несмотря на пандемию, страны смогли расширить объем двусторонней торговли более, чем в два раза. «И мы можем достичь даже большего», - считает он.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЛИЕВ, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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