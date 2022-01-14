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АПК 14.01.2022 16:47

Азербайджан планирует создать СП с Украиной для улучшения своей продовольственной безопасности - Алиев

Азербайджан планирует улучшить свою продовольственную безопасность путем создания с Украиной совместных предприятий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в пятницу по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что документы и вопросы, которые они обсудили с президентом Украины, будут способствовать увеличению товарооборота между государствами.

«Мы сегодня обсудили и вопрос продовольственной безопасности. Обсуждение этого вопроса позволит Азербайджану улучшить свою продовольственную безопасность путем создания совместных предприятий в пищевой промышленности. Путем таких совместных мероприятий, инновационных мероприятий мы сможем создать новое измерение в наших отношениях», - подчеркнул Алиев.

Он, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», добавил, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах.

«Хочу повторить, что все это сотрудничество базирует на нашей крепкой дружбе. Сегодня я делаю этот визит в начале нового года и надеюсь, что он принесет хорошие результаты как в двустороннем измерении, так и в более широком понимании в нашем сотрудничестве в будущем», - сказал президент.

Алиев также пригласил Зеленского посетить Баку.

Он также указал, что скоро Азербайджан и Украина будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, УКРАИНА, АПК


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