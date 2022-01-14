Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд - Зеленский

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Товарооборот (между Украиной и Азербайджаном – ИФ) не только не снизился, несмотря на то, что происходит по всему миру и наши государства не исключение, несмотря на COVID-19 и вопреки пандемии впервые за 7 лет товарооборот достиг рекордных показателей в почти $1 млрд», - заявил Зеленский во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве в четверг.