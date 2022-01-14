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Внешняя политика 14.01.2022 16:49

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд - Зеленский

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Товарооборот (между Украиной и Азербайджаном – ИФ) не только не снизился, несмотря на то, что происходит по всему миру и наши государства не исключение, несмотря на COVID-19 и вопреки пандемии впервые за 7 лет товарооборот достиг рекордных показателей в почти $1 млрд», - заявил Зеленский во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве в четверг.

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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОВАРООБОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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