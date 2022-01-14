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Внешняя политика 14.01.2022 19:05

Ереван должен сознаться в своих преступлениях, чтобы они не повторялись в будущем - МИД Азербайджана

Заявление МИД Армении об "армянских погромах" в Баку является попыткой скрыть свои преступления в отношении мирного азербайджанского населения, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Заявление МИД Армении о якобы имевших место "армянских погромах" в 1990 году в Баку являются совершенно безосновательной и надуманной пропагандистской клеветой, цель которой - скрыть осуществляемый армянами в различные периоды истории геноцид по отношению к мирному азербайджанскому населению, политику этнических чисток, в том числе геноцид в Ходжалы", - говорится в комментариях Абдуллаевой на заявления МИД Армении.

Абдуллаева отметила, что надуманные истории, в которых армяне представлялись жертвами, на протяжении десятилетий составляли идеологическую основу армянского национализма.

"С сожалением должны отметить, что истории, в которых армяне предстают жертвами, десятилетиями составляли основу армянского национализма, и именно это стало толчком к территориальным претензиям армян к Азербайджану, инициировали разрушительный конфликт, от которого пострадали сотни тысяч людей", - отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что в постконфликтный период, когда на повестке дня стоит вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений, подобные заявления Еревана "отравляют" армянское общество.

"В данное время, когда обсуждаются вопросы нормализации постконфликтных межгосударственных отношений, безосновательные и деструктивные заявления МИД Армении доказывают, что армянская сторона сторона не пытается нормализовать отношения, а отравляет свое общество вредными идеями. Это так же опасно, как и прискорбно", - заявила Абдуллаева.

По ее словам, МИД Армении, вместо того чтобы безосновательно обвинять Азербайджан, следует признать собственные преступления против мирного населения.

"Вместо того, чтобы необоснованно обвинять Азербайджан, МИД Армении должен признать, что Армения грубо нарушала основные права сотен тысяч азербайджанцев на протяжении десятилетий в рамках политики этнической чистки, лично одобренной бывшими президентами, и политики агрессии, продолжающейся почти 30 лет, для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности, и чтобы такие преступления больше не совершались в будущем", - подчеркнула Абдуллаева.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, КОММЕНТАРИЙ


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