В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 653 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 624,208 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 674 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 10). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 497 человек.

От COVID-19 вылечились 607,885 тыс. (+488 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 826 человек.

За сутки медики провели 8 275 тестов на коронавирус против 10 386 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 987,010 тыс. тестов на COVID-19.