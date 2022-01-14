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Здравоохранение 14.01.2022 19:00

В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 653 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 624,208 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 674 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 10). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 497 человек.

От COVID-19 вылечились 607,885 тыс. (+488 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 826 человек.

За сутки медики провели 8 275 тестов на коронавирус против 10 386 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 987,010 тыс. тестов на COVID-19.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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