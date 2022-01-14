В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 653 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 624,208 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 674 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 10). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 497 человек.
От COVID-19 вылечились 607,885 тыс. (+488 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 826 человек.
За сутки медики провели 8 275 тестов на коронавирус против 10 386 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 987,010 тыс. тестов на COVID-19.
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