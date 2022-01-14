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Внешняя политика 14.01.2022 19:51

Алиев анонсировал проведение совместной азербайджано-украинской МПК в Баку в марте

Очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии (МПК) состоится в Баку в марте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня руководству совместной межправкомиссии, а также главам соответствующих структур были даны соответствующие поручения по разработке конкретной программы действий по всем обсуждаемым нами направлениям. Уверен, что мы станем свидетелями принятия конкретных решений на очередном заседании совместной комиссии, которое состоится через два месяца в Баку", - заявил Алиев во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга в Киеве в четверг.

Алиев также выразил удовлетворение тем фактом, что объем азербайджано-украинского товарооборота в прошлом году увеличился более чем на 20%, несмотря на пандемию коронавируса.

"Рад, что наш товарооборот, несмотря на пандемию, в прошлом году увеличился более чем на 20 процентов, и надеюсь, что в ближайшее время он достигнет уровня 1 миллиарда долларов, может быть, и больше. Тот факт, что подписанные нами сегодня документы и другие обсуждаемые вопросы будут претворены в жизнь, безусловно, обязательно послужит увеличению товарооборота между двумя странами", - заявил глава государства.

По словам Алиева, достигнутые в ходе сегодняшней встречи договоренности создают основу для создания совместных азербайджано-украинских предприятий в сфере АПК.

"В то же время сегодня заложена основа для создания совместных предприятий, совместной деятельности, связанной с переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции. Я думаю, что это один из важнейших шагов в наших отношениях в этой области. Мы открыты к сотрудничеству и во всех остальных сферах", - подчеркнул он.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ДОГОВОРЕННОСТИ


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