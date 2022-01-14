Армянские миротворцы ОДКБ вернулись из Казахстана

Подразделения вооруженных сил Республики Армения, который входили в состав миротворцев ОДКБ в Казахстане, прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ. "Личный состав и техника миротворческого контингента Республики Армения доставлены домой тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России", - сообщило российское ведомство в пятницу. Ранее 11 самолетов ВКС России были задействованы в доставке подразделений миротворцев в Белоруссию и Таджикистан.

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