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СНГ 14.01.2022 19:58

Армянские миротворцы ОДКБ вернулись из Казахстана

Подразделения вооруженных сил Республики Армения, который входили в состав миротворцев ОДКБ в Казахстане, прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.

"Личный состав и техника миротворческого контингента Республики Армения доставлены домой тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России", - сообщило российское ведомство в пятницу.

Ранее 11 самолетов ВКС России были задействованы в доставке подразделений миротворцев в Белоруссию и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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