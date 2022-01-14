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Внешняя политика 14.01.2022 20:08

Рябков проинформировал посла Азербайджана об итогах переговоров РФ с США, НАТО и ОБСЕ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает МИД РФ.

"Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СНГ, ПОСЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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