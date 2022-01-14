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Регион 14.01.2022 20:58

ЕС приветствует контакты Турции и Армении с целью нормализации отношений

Евросоюз приветствует стремление Турции и Армении работать над нормализацией двусторонних отношений, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля - Петера Стано.

"ЕС приветствует желание как Турции, так и Армении работать над нормализацией отношений между двумя странами, а также назначение спецпредставителей с этой целью", - говорится в заявлении.

В ЕС назвали первую встречу спецпредставителей, которая состоялась в Москве ранее в пятницу, "важным шагом вперед".

"Любые дальнейшие конкретные шаги в сторону нормализации отношений стали бы хорошими новостями для стабильности в регионе и перспектив для примирения и экономического развития", - отмечается в заявлении.

Анкара и Ереван в конце прошлого года назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении стал заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Турции - бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

В пятницу спецпредставители Армении и Турции провели переговоры в Москве.

30 декабря 2021 года Армения приняла решение не продлевать запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года.

Кроме того, армянская авиакомпания Flyone Armenia и турецкая авиакомпания Pegasus получили от авиавластей разрешения на выполнение рейсов Ереван - Стамбул - Ереван частотой три раза в неделю.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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