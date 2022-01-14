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СНГ 14.01.2022 21:02

Токаев против уголовного преследования участников мирных протестов - пресс-секретарь президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев против привлечения к уголовной ответственности участников мирных протестов, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке", - написал Уали в пятницу в фейсбуке.

Он напомнил, что 14 января Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях "трагического января". "Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - отметил пресс-секретарь.

Уали подчеркнул, что принципиальная позиция президента в том, что мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий.

"Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране", - отметил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕСПОРЯДКИ, ПОЗИЦИЯ


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