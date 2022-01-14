Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9506 RUR   0.0223 GBR   2.3337 TRY   0.1252

Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 82.12 -0.52 Brent 84.47 -0.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.01.2022 21:08

В США заподозрили Россию в подготовке диверсий на Украине с целью оправдать военное вторжение - СМИ

Россия направила на Украину группу диверсантов, чтобы провести там провокации в случае, если Москве нужен будет предлог для вторжения на украинскую территорию, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

"У США есть информация, согласно которой Россия разместила группу разведчиков, чтобы те могли провести диверсии на востоке Украины. Цель этого - создать предлог для вторжения", - сообщает CNN.

Собеседник журналистов пояснил, как отмечает телеканал, что речь якобы идет о диверсантах, обученных боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки. Предполагается, что их возможной задачей являются акты саботажа против "пророссийских сил" на Украине.

Сотрудник администрации США пояснил, что, по мнению Вашингтона, РФ может пойти на вторжение на Украину, "если они не смогут добиться своих целей через дипломатию".

"Российские военные планируют начать эти действия (диверсии - ИФ) за несколько недель до военного вторжения, которое могли бы начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал он.

Associated Press отмечает со ссылкой на американскую администрацию, что в РФ, по мнению США, "начали кампанию по дезинформации через соцсети, чтобы выставить Украину в образе агрессора", готовящего атаки на пророссийские силы на востоке Украины.

Агентство пишет, что, как считают США, РФ, в случае проведения диверсий на Украине, обвинит в них Киев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ДИВЕРСИИ


Похожие новости


США решительно отреагируют, если Россия разместит силы в Латинской Америке Госдеп считает бессмысленной обсуждаемую в Конгрессе США идею о санкциях против Северного потока 2 РФ объяснила США, что никаких планов "нападать" на Украину у неё нет - Рябков Вашингтон серьезно отнесся к предложениям РФ в сфере безопасности - Рябков по итогам переговоров в Женеве Рябков: предварительная встреча с США была сложной, но деловой События в Казахстане не повлияли на планы по переговорам США с РФ - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]