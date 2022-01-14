В США заподозрили Россию в подготовке диверсий на Украине с целью оправдать военное вторжение - СМИ

Россия направила на Украину группу диверсантов, чтобы провести там провокации в случае, если Москве нужен будет предлог для вторжения на украинскую территорию, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
"У США есть информация, согласно которой Россия разместила группу разведчиков, чтобы те могли провести диверсии на востоке Украины. Цель этого - создать предлог для вторжения", - сообщает CNN.
Собеседник журналистов пояснил, как отмечает телеканал, что речь якобы идет о диверсантах, обученных боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки. Предполагается, что их возможной задачей являются акты саботажа против "пророссийских сил" на Украине.
Сотрудник администрации США пояснил, что, по мнению Вашингтона, РФ может пойти на вторжение на Украину, "если они не смогут добиться своих целей через дипломатию".
"Российские военные планируют начать эти действия (диверсии - ИФ) за несколько недель до военного вторжения, которое могли бы начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал он.
Associated Press отмечает со ссылкой на американскую администрацию, что в РФ, по мнению США, "начали кампанию по дезинформации через соцсети, чтобы выставить Украину в образе агрессора", готовящего атаки на пророссийские силы на востоке Украины.
Агентство пишет, что, как считают США, РФ, в случае проведения диверсий на Украине, обвинит в них Киев.
Рябков проинформировал посла Азербайджана об итогах переговоров РФ с США, НАТО и ОБСЕ
Алиев анонсировал проведение совместной азербайджано-украинской МПК в Баку в марте
Пашинян создал группу для реализации работ по строительству желдороги из Азербайджана в Нахчыванскую АР - решение
EDF предупредила о негативном влиянии на прибыль мер по ограничению роста цен на электричество
Поставки нефти на НПЗ РФ по системе Транснефти в 2022г могут вырасти на 3%, экспорт на 1,3%
Японский нефтяной гигант Eneos закрыл сделку по покупке стартапа Japan Renewable Energy за $1,7 млрд
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Google купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд
Таможенники Азербайджана в 2019-2021гг пресекли контрабанду свыше 6,5 т наркотиков
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров