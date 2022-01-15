Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши намерен посетить Россию в середине февраля

Глава МИД Польши Збигнев Рау, чья страна сейчас председательствует в ОБСЕ, посетит Россию в середине февраля, сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

«В середине следующего месяца, скорее всего 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым», - приводит слова Ясины польская пресса.

«Визит в Москву - это нормальная процедура, предпринимаемая председателем ОБСЕ, поскольку Россия является в этой организации одной из важнейших стран-участниц», - добавил представитель МИД Польши.

Ранее Рау заявил, что посетит Украину, в частности и восток страны, это будет его первая поездка в качестве председателя ОБСЕ.

«Я собираюсь совершить первый визит в качестве председателя ОБСЕ в Украину, определенно я посещу восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, как там обстоит ситуация», - сказал глава МИД Польши на пресс-конференции.

Кроме того, Рау намерен посетить и Вашингтон.