В Казахстане после проверки отпустили четверых граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков

В Казахстане освобождены после проверки четверо граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов.
«Сегодня благодаря совместной работе руководства нашей страны и руководства Казахстана четверо наших граждан были освобождены», - сказал Арипов.
По его словам, граждане Кыргызстана были задержаны во время беспорядков в Алматинской области для проверки.
«Три-четыре дня их держали, всё проверили. Сейчас отпустили. Проблем нет», - отметил он.
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