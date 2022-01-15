В Казахстане после проверки отпустили четверых граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков

В Казахстане освобождены после проверки четверо граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов.

«Сегодня благодаря совместной работе руководства нашей страны и руководства Казахстана четверо наших граждан были освобождены», - сказал Арипов.

По его словам, граждане Кыргызстана были задержаны во время беспорядков в Алматинской области для проверки.

«Три-четыре дня их держали, всё проверили. Сейчас отпустили. Проблем нет», - отметил он.