Новак: РФ может увеличить поставки газа в Европу, но нужны четкие сигналы от потребителей, инвестцикл - длительный

Россия не имеет отношения к проблемам на энергетическом рынке Европы, но готова увеличить поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Сергею Брилеву программы «Вести» (ВГТРК).

Новак выразил удивление заявлением главы МЭА Фатиха Бироля о том, что действия «Газпрома» вызвали напряженность на энергорынках Европы. «Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которое пытается переложить, как говорится, с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная экспортирующая компания - «Газпром», - подчеркнул он.

«Россия выполнила все свои долгосрочные контракты. Здесь налицо недальновидная политика Евросоюза, Еврокомиссии, которая на протяжении многих лет целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, переводила всю свою энергетику на снижение зависимости от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые», - считает он.

«Мы можем поставлять (больше газа в Европу - ИФ), у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которую используют такие энергоносители», - добавил Новак.

Он также заметил, что «Германия, покупая наш газ по долгосрочным контрактам (где цены сейчас в несколько раз ниже, чем по спотовым - ИФ), частично продает его в том числе и Украине, у которой нет с нами напрямую отношений по покупке российского газа. Думаю, они продают его по рыночным ценам».