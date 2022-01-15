Метель и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу

Столичные спасатели предупредили москвичей об усилении ветра и метели в течение дня 15 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до конца суток 15 января местами в городе Москве ожидается метель, усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с», - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

В связи с прогнозом в управлении рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.