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СНГ 15.01.2022 13:42

Метель и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу

Столичные спасатели предупредили москвичей об усилении ветра и метели в течение дня 15 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до конца суток 15 января местами в городе Москве ожидается метель, усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с», - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

В связи с прогнозом в управлении рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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Тэги: МОСКВА, МЕТЕЛЬ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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