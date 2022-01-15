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СНГ 15.01.2022 13:51

В МИД РФ подтвердили визит в Москву председателя ОБСЕ, главы МИД Польши в середине февраля

Визит главы МИД Польши Збигнева Рау в Москву намечен на середину февраля, сообщили «Интерфаксу» в МИД России.

«Планируется», - сказали на Смоленской площади, отвечая на соответствующий вопрос.

В текущем году Польша председательствует в ОБСЕ.

Ранее о планирующемся в начале 2022 года визите в Россию главы МИД Польши «Интерфаксу» рассказал посол этой страны в Москве Кшиштоф Краевский.

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Тэги: РОССИЯ, ОБСЕ, ВИЗИТ, МИД


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