В МИД РФ подтвердили визит в Москву председателя ОБСЕ, главы МИД Польши в середине февраля

Визит главы МИД Польши Збигнева Рау в Москву намечен на середину февраля, сообщили «Интерфаксу» в МИД России. «Планируется», - сказали на Смоленской площади, отвечая на соответствующий вопрос. В текущем году Польша председательствует в ОБСЕ. Ранее о планирующемся в начале 2022 года визите в Россию главы МИД Польши «Интерфаксу» рассказал посол этой страны в Москве Кшиштоф Краевский.

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