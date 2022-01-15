Зять Назарбаева покидает пост главы «КазТрансОйл»

Председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов покинул пост по собственному желанию, сообщил госфонд «Самрук-Казына». «C 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл» согласно поданного заявления», - говорится в сообщении. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Алии.

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