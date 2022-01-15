Лукашенко: мы с Путиным разработали операцию в Казахстане в течение часа

Операция в Казахстане была разработана Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в течение часа, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с миротворцами в субботу.

«Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу (Сергей Шойгу министр обороны России - ИФ) и Хренина (Виктор Хренин министр обороны Беларуси - ИФ) детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент также отметил, что общие усилия Беларуси и России не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, «но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности».

Слова особой благодарности он выразил министерству обороны РФ, российским военным летчикам, которые организовали и оперативно обеспечили доставку белорусского воинского контингента в Казахстан и обратно.