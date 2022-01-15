В Казахстане задержан экс-замминистра энергетики и ряд лиц, причастных к повышению цен на газ, повлекшему беспорядки в стране

Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», - говорится в сообщении.

«В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца», - отметили в ведомстве.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее в субботу на сайте премьер-министра Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.