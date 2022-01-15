Около 55 тыс. человек остались без энергоснабжения в Дагестане

Энергетики Дагестана переведены на особый режим работы и восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение, сообщает Минэнерго РФ в субботу.

«В Дагестане ухудшение погоды - местами снегопад, сильный ветер с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды происходят локальные отключения электроснабжения. В зоне риска - частично Махачкала, Касумкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Левашинский, Сергокалинский и Каякентский районы республики. Без энергоснабжения около 55 тыс. человек», - говорится в сообщении ведомства.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В восстановительных работах в Дагестане в данное время участвуют 56 бригад. Также в готовности к применению находятся 14 передвижных резервных источников энергоснабжения общей мощностью более 2,5 МВт.